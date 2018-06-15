На Сахалине стартовала акция "Тест на ВИЧ: Экспедиция"

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 июня. /ТАСС/. Акция "Тест на ВИЧ: Экспедиция" стартовала в пятницу в двух городах Сахалинской области. Об этом ТАСС сообщила один из организаторов акции, заместитель главного врача Сахалинского областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом Марина Макиенко.

"Сегодня акция стартовала в Южно-Сахалинске и в Поронайске (центральная часть острова). В Южно-Сахалинске на предприятиях исследования прошли 65 человек. Важно, что люди нашли время и место и сделали тест. Это делается анонимно и быстро", - рассказала Макиенко.

По ее словам, в Поронайске акция организована на городской площади. "Мы начали ее в 12:00 местного времени (04:00 мск), за несколько часов тест прошли более 100 горожан. Специалисты еще будут работать на площади", - сказала Макиенко.

Она сообщила, что в субботу и воскресенье акция пройдет в городском парке, а также городах юга Сахалина: Корсакове и Холмске. Итоги подведут 18 июня.

Министерство здравоохранения РФ запустило Всероссийскую акцию "Тест на ВИЧ: Экспедиция", направленную на информирование граждан по проблемам ВИЧ/СПИДа и мотивирование населения к тестированию на ВИЧ-инфекцию. В ходе нее любой желающий сможет пройти бесплатное анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию и получить необходимую консультацию. Сахалин стал вторым регионом после Камчатки, принявшим участие в акции. Она завершится 7 ноября в Калининграде.