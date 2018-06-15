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Правозащитники Эстонии раскритиковали планы по переводу детсадов на эстонский язык

Общество
15 июня, 8:05 UTC+3 ТАЛЛИН ТАЛЛИН 15, июня. /ТАСС

Представители "НКО "Русская школа Эстонии" указали, что эффект от таких экспериментов не совсем изучен, а их результаты не однозначны

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ТАЛЛИН, 15 июня. /ТАСС/. Планы министерства образования и науки Эстонии усилить преподавание эстонского языка в детских садах могут привести к различным проблемам у детей, включая логопедические и психологические. С таким предостережением выступали в пятницу общественная организация "Русская школа Эстонии".

"НКО "Русская школа Эстонии" выражает свою озабоченность планами министерства образования и науки усилить преподавание эстонского языка в русских детских садах, - говорится в распространенном комментарии. - В то время, как эффект от таких экспериментов не совсем изучен и их результаты далеко не однозначны (вплоть до логопедических и психологических проблем), министерство как всегда "на ура" принимает решения, не рассмотрев вопрос всесторонне, и без консультаций с представителями организаций национальных меньшинств, как это рекомендуют международные правозащитные акты".

"Также не понятно, почему русские дети (теперь уже с трех лет) снова становятся объектом экспериментов эстонских политиков", - сказано в сообщении.

Ранее министр образования и науки страны Майлис Репс заявила, что все детские сады в Эстонии в будущем станут хотя бы частично эстоноязычными. Как добавила министр, дополнительные должности учителей эстонского языка будут созданы в дошкольных учреждениях в 2019-2022 годах, а на подготовку учителей будут выделены дополнительные средства. В результате всех этих мероприятий по окончании детского сада все дети в русскоязычных группах должны владеть эстонским языком на уровне не хуже базового уровня, добавила министр. Вместе с тем, по словам главы ведомства, дошкольное образование в Эстонии вскоре станет обязательным для всех детей.

Как указывает портал Эстонского телевидения и радио ERR, в настоящее время примерно половина дошкольников, в семьях которых говорят по-русски, посещают группы с языковым погружением, либо ходят в эстоноязычные детские сады. При этом если по окончании русскоязычного детского сада обучение в школе с русским языком преподавания продолжают около 82% детей, то из учившихся в группах языкового погружения так поступают лишь 52%.

В русских школах Эстонии обучаются более 20% всех школьников страны. Преподавание в них идет по системе "60/40", где предметы на русском могут составлять не более 40% от общего количества.

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