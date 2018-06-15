Верховный муфтий России в Ураза-байрам призвал сохранять милосердие и любовь к родине

УФА, 15 июня. /ТАСС/. Верховный муфтий России Талгат Таджуддин поздравил верующих мусульман страны с праздником Ураза-байрам, призвав старшее поколение беречь молодежь от "всего дурного" и воспитывать их верными родине. Об этом он сообщил в пятницу во время проповеди в мечети Ляля-Тюльпан в Уфе.

"Целый месяц мы ревностно соблюдали пост, проникнутые глубоким осознанием того, что это четвертый и важнейший столп ислама, и его установление предписано нам самим Создателем в священном Коране. И поэтому соблюдение поста есть великая честь и достоинство для каждого искренне верующего человека", - сказал муфтий.

По его словам, соблюдение поста - это не столько голодание, сколько "побудительная причина для активного пробуждения добрых чувств, сострадания и милосердия к ближнему". "Несомненно, все это должно проявляться через добрые дела, бескорыстную помощь всем, кто нуждается в ней", - заметил он. После окончания месяца Рамазан каждый мусульманин должен раздать фитр-садака, то есть очистительную милостыню, равную как минимум дневному пропитанию человека, добавил Таджуддин.

Духовный лидер мусульман призвал "остерегаться от всего дурного", в частности спиртного, наркотиков, азартных игр, посягательств на чужое, зависти, обмана. "Это помогает нам сохранить духовные силы и чистоту веры. Мы должны, прежде всего, удержать нашу молодежь от этих напастей, постараться воспитывать своих детей и внуков прилежными и старательными, благовоспитанными и уверовавшими в бога, дабы не забыли они нас в своих молитвах и были полезны людям, верны родине. Чтобы такие извечные понятия как доброта, милосердие, сострадание и любовь к отчизне стали основой жизни для последующих поколений", - отметил Таджуддин.

Он добавил, что даже в благословенные дни праздника мусульмане России не могут забыть о страшных трагедиях в мире, в особенности о происходящем на Ближнем Востоке - в Сирии и Палестине. "Они омрачают нашу жизнь болью и горем, тревогой и состраданием отзываются в наших сердцах. Мы молим Всевышнего творца о скорейшем восстановлении мира, взаимопонимания и стабильности в этих многострадальных регионах, где наша страна вносит достойный вклад в укрепление мира и стабильности, действенного отпора вероломным силам международного терроризма", - сказал муфтий.

Ураза-байрам - праздник разговения, в этот день заканчивается пост, который мусульмане соблюдают на протяжении священного месяца Рамазан. Праздник официально является нерабочим днем в республиках с преимущественным исламским населением: Адыгея, Башкортостан, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Татарстан, Чеченская Республика. По последним оценкам, в России проживают около 20 млн мусульман.