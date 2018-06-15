Путин и Медведев поздравили российских мусульман с праздником Ураза-байрам

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Ураза-байрам, сообщила в пятницу пресс-служба Кремля.

"Этот светлый праздник широко отмечают по всей стране - как в религиозных общинах, так и в кругу родных и близких", - отметил глава государства. "Многие годы мусульманские организации России деятельно участвуют в жизни страны и общества, уделяют неизменное внимание вопросам сбережения института семьи и семейных ценностей, делам благотворительности и просвещения, - подчеркнул Путин. - Заботятся о сохранении межнационального и межрелигиозного мира. И конечно, важно, что к обычаям и традициям предков приобщается молодежь".

"Такая большая, плодотворная, истинно подвижническая работа заслуживает самого глубокого уважения и поддержки", - считает президент.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев также поздравил руководителей Духовных управлений мусульман России с праздником.

"Важно отметить, что сегодня российская умма ведет конструктивную и плодотворную работу, многое делает для обеспечения межэтнического согласия, укрепления взаимопонимания между народами нашей большой страны", - говорится в поздравлении на сайте кабмина.

Премьер отметил и активную просветительскую деятельность Духовных управлений, сохранение традиций, развитие исламского образования и культуры. "При поддержке государства строятся новые мечети и молельные дома, сохраняются уникальные объекты исламского исторического наследия, открываются мусульманские культурно-просветительские центры", - добавил он.

Медведев пожелал всем мусульманам России здоровья и благополучия.

Ураза-байрам - один из двух главных мусульманских праздников (наряду с Курбан-байрамом). Он завершает месяц Рамадан, в течение которого мусульмане держат пост - в дневное время отказываются от еды, питья и развлечений. В праздник Ураза-байрам (араб. Ид-аль-Фитр) утром проводятся коллективные праздничные намазы, принято посещать кладбища и поминать усопших, а также навещать родственников, дарить подарки, угощать соседей сладостями.