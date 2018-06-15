Первый набор на специальность резчиков по кости открыли на Чукотке

ТАСС, 15 июня. Чукотский полярный техникум, расположенный в поселке Эгвекинот одноименного городского округа, после долгого перерыва открыл первый набор на специальность "резчик по кости". За два года и десять месяцев учащихся обучат косторезному ремеслу, после чего они смогут открыть собственное дело, сообщил ТАСС в пятницу директор техникума Сергей Гаврилов.

"Подать документы может любой желающий, окончивший девять классов общеобразовательной школы. Всего на курсе будут обучаться 15 человек, которые после почти трехгодичного обучения смогут открыть собственное дело", - рассказал собеседник агентства.

Косторезная мастерская будет располагаться в местной Школе искусств, которая выделила необходимое помещение. Будущие строители, обучающиеся в техникуме, сделают там ремонт. А на грант, полученный от фонда поддержки коренного населения Чукотки "Купол" в размере 750 тыс. рублей техникум закупит оборудование - бормашины, станки, вытяжную систему вентиляции. Поддержку техникуму оказывает и региональный департамент образования.

Теоретическая часть очного обучения начнется с первого сентября, а к практическим занятиям студенты приступят с 15 января. В Эгвекиноте в начале двухтысячных годов уже обучали будущих косторезов, однако несколько лет назад эта практика была прекращена. Сейчас обучение ремеслу будут возрождать.

На Чукотке располагается одна из самых известных мировых косторезных мастерских - Уэленская. Она находится в поселке Уэлен Чукотского района. Сотрудничать с ней коллеги из Эгвекинота пока не планируют, поскольку рассчитывают на свои кадры. Косторезное искусство - одно из традиционных ремесел коренного населения региона.

Поселок Эгвекинот является районным центром одноименного городского округа. Населенный пункт находится в 200 км от Анадыря. Проживает в Эгвекиноте порядка 3 тыс. человек.