Новую мечеть открыли к празднику Ураза-байрам в Карачаево-Черкесии

ЧЕРКЕССК, 15 июня. /ТАСС/. Мечеть, рассчитанную на 200 верующих, открыли в селе Учкекен в Малокарачаевском районе Карачаево-Черкесии к празднику Ураза-байрам, сообщил в пятницу ТАСС муфтий республики, председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил-хаджи Бердиев.

"В четверг в заключительный день благословенного месяца Рамадан в одном из кварталов Учкекена состоялось открытие небольшой мечети, которая строилась около двух лет на пожертвования местных жителей", - сказал Бердиев.

Муфтий поздравил жителей республики с праздником Ураза-Байрам и отметил, "что в многонациональной Карачаево-Черкесии все праздники принято отмечать совместно с соседями вне зависимости от национальности и вероисповедания".

Ураза-байрам - один из двух главных мусульманских праздников (наряду с Курбан-байрамом). Он завершает месяц Рамадан, в течение которого мусульмане держат пост - в дневное время отказываются от еды, питья и развлечений. В праздник Ураза-байрам (араб. Ид-аль-Фитр) утром проводятся коллективные праздничные намазы, принято посещать кладбища и поминать усопших, а также навещать родственников, дарить подарки, угощать соседей сладостями.

В Карачаево-Черкесии 15 июня объявлено выходным днем.