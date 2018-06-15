Путин ожидает от российско-киргизской межрегиональной конференции перспективных идей

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам Седьмой российско-киргизской межрегиональной конференции. Телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.

"Уверен, что в ходе конференции состоятся содержательные и конструктивные дискуссии, которые дадут старт новым перспективным идеям и инициативам, будут способствовать дальнейшему расширению конструктивного взаимодействия между нашими странами", - говорится в приветствии.

Президент отметил востребованность конференции, встречи которой служат площадкой для обсуждения актуальных вопросов двусторонних отношений, а также вносят существенный вклад в развитие межрегиональных связей, являющихся важной частью стратегического партнерства между двумя странами.

"Наши страны активно участвуют в интеграционных процессах в рамках Евразийского экономического союза, реализуют совместные проекты в транспортной, инфраструктурной, логистической и других сферах, в которых важную роль играют высокие технологии. В этой связи тематика нынешнего форума представляется весьма актуальной", - добавил Путин.

Седьмая российско-киргизская межрегиональная конференция состоится 15 июня в Челябинске, ее тема - "Роль цифровой трансформации в экономической интеграции Российской Федерации и Киргизской Республики". Участники обсудят вопросы углубления торгово-экономических связей между регионами России и Киргизии в условиях цифровизации транспортно-логистической и других сфер.