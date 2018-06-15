Археологи обнаружили артефакты с трехсотлетней историей в центре Москвы

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Археологи обнаружили артефакты XVII-XIX веков в районе Большого и Малого Златоустинских переулков в Москве. Об этом в пятницу сообщает портал мэра столицы.

"Во время археологических наблюдений в Большом и Малом Златоустинских переулках, а также в прилегающих к ним Армянском и Петроверигском переулках были найдены интересные предметы быта и интерьера москвичей XVII-XIX веков. Возраст самых древних находок может достигать 300 лет", - сообщил руководитель столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

В числе находок - железный нож с костяной ручкой, изготовленный в период со второй половины XVIII века до начала XIX века, два медных нательных крестика XVIII века, медная копейка, выпущенная в 1829 году, медная денга 1734 года, железные навесные замки XVIII - XIX веков, три фрагмента печных изразцов и фрагмент рельефного полихромного изразца-пояска, возраст которых может достигать 300 лет.

Емельянов подчеркнул, что артефакты будут переданы в Музей Москвы.