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ВЦИОМ: три четверти смотревших "Прямую линию" с Путиным довольны ответами президента

Общество
15 июня, 10:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июня. /ТАСС

Эта доля осталась на уровне 2016 года, но снизилась по сравнению с 2017 годом

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Три четверти (75%) участников опроса ВЦИОМ, смотревших "Прямую линию" с президентом РФ Владимиром Путиным 7 июня, удовлетворены ответами главы государства. Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), обнародованные в пятницу.

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"В целом три четверти россиян, знакомых с выступлением, 75% удовлетворены тем, как Владимир Путин отвечал на вопросы", - говорится в сообщении. Эта доля осталась на уровне 2016 года (76%), но снизилась по сравнению с 2017 годом (88%). Большинство респондентов (61%) знакомы с содержанием "Прямой линии", из них каждый десятый (10%) следил за трансляцией от начала и до конца. Общий показатель несколько уступил рекорду прошлого года (66%), но остался на уровне выше, чем в 2009-2016 годах.

Почти треть (31%) опрошенных посчитали диалог президента с народом интересным по всем направлениям, еще 34% отметили важность отдельных тем. У каждого пятого (20%) осталось негативное или нейтральное впечатление. Больше всего зрителям запомнились вопросы о ценах на бензин (19%), о здравоохранении (9%) и о пенсиях (6%). Из тех тем, о которых хотелось услышать больше, респонденты выделили здравоохранение и бесплатную медицину (5%), образование и его реформу (5%), а также пенсионную реформу, зарплаты и высокие тарифы ЖКХ (по 4%).

"Сегодняшняя повестка сфокусирована на внутренних проблемах. В значительной степени повестка была реализована в ответах президента. Снижение отдельных показателей обусловлено рабочим форматом "Прямой линии": меньше стало эффектных резонансов, больше объяснения президентом своего видения проблем, своей позиции", - комментирует результаты опроса руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 8-9 июня 2018 года. Объем выборки - 2 тыс. человек, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,2%.

"Прямая линия" с президентом России 7 июня впервые прошла в обновленном формате. В этот раз не только сам Путин отвечал на вопросы граждан страны, но и в режиме видеомоста требовал ответа от министров и губернаторов. Путин в прямом эфире успел ответил на 79 вопросов за 4 часа 20 минут.

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