В "Орленке" проходит профильная смена Русского географического общества

ТУАПСЕ, 15 июня. /Корр. ТАСС Камила Туркина/. Профильная смена Русского географического общества (РГО) в лагере "Орленок" внешне напоминает тренировки в лагере бойскаутов. Ребята учатся ставить палатки, карабкаются по отвесной стене, осваивают картографию и работу с метеостанцией. Но это только часть большой и интересной программы, которую осваивают будущие ученые-географы. В их расписании метеорология, почвоведение и другие научные дисциплины, которые обязательно пригодятся в будущем, если они решат посвятить свою жизнь географической науке.

Впервые профильная смена РГО "Мир открытий" прошла в "Орленке" в 2016 году. Тогда в ней приняли участие 100 подростков из 24 регионов России. В 2017 году в лагерь, находящийся в 45 километрах от Туапсе, приехали уже 300 человек из 55 регионов страны, всерьез интересующихся наукой. Столько же их и в этот раз - три сотни подростков из 12 отрядов профильной смены ежедневно соревнуются друг с другом в умении ориентироваться на местности и способности обращаться со сложными географическими приборами.

"Для многих наших ребят география стала делом жизни - они даже поступили в вузы на геофак, планируют в дальнейшем стать учеными. Специальностей там масса - можно быть не только географом, но и картографом, спелеологом или метеорологом", - отмечает куратор профильной смены РГО Елена Лубашевская.

Организаторы и специалисты проекта ежегодно готовят для юных исследователей насыщенную программу: мастер-классы с ведущими специалистами в области метеорологии, картографии, экологии, палеонтологии, микробиологии и представителей других сложных, но интересных профессий, а также творческие встречи с известными путешественниками, фотографами дикой природы, журналистами и членами Русского географического общества.

Одно из занятий, которым приходится заниматься подросткам - работа с картой. Ее, размером с большой плавательный бассейн, ребята стелят прямо на земле. Основная задача - верно определить местоположение города, области, моря, реки и любого другого географического объекта. Впрочем, для подростков, умеющих обращаться со сложными приборами, такое задание - дело одной минуты. Они быстро находят Курильские острова, Баренцево море и Камчатку.

Совсем скоро ребята возвратятся домой - 20 июня смена РГО заканчивается. Многие из них хотят снова попасть в такую смену. Вариантов у них много: смены Русского географического общества действуют не только в "Орлёнке", но и в лагерях "Смена", "Артек" и "Океан".

Однако попасть в смену РГО не так уж и просто - для начала необходимо предоставить специальное портфолио: документы об участии в экологических проектах или экспедициях, грамоты за победу в конкурсе или олимпиаде по географии, экологии, этнографии или другим смежным дисциплинам.

"Самое лучшее в профильной смене - возможность не только хорошо отдохнуть, но и узнать много нового. Из лагеря ты возвращаешься не таким, как раньше. Начинаешь смотреть на окружающий мир по-особенному, понимать, почему его необходимо беречь", - рассказала ТАСС участница профильной смены Соня Хоменко.