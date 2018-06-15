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Конюхов отправится на Северный полюс на ледоколе для подготовки перелета на воздушном шаре

Общество
15 июня, 10:50 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 15, июня. /ТАСС

Путешественник планирует взять в круиз своего сына Николая

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МУРМАНСК, 15 июня. /ТАСС/. Путешественник Федор Конюхов намерен принять участие в туристическом круизе на Северный полюс на ледоколе "50 лет Победы" в 2019 году, чтобы изучить маршрут для перелета через самую северную точку планеты на воздушном шаре. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба предприятия "Атомфлот", которое проводит ледокольные круизы на полюс.

"В этом рейсе планирую решить и практическую задачу. В 2020 году собираюсь перелететь на воздушном шаре через географическую точку Северного полюса из России в Канаду или Гренландию. Только на борту атомного ледокола можно детально ознакомиться с районом полета", - приводит пресс-служба слова Конюхова.

В "Атомфлоте" отметили, что Федор Конюхов планирует взять в ледокольный круиз своего сына Николая.

В этом году "Атомфлот" планирует пять круизных рейсов на Северный полюс. Первый из них стартовал в четверг в 21:00 мск. В Арктику отправился 121 турист из Северной Америки, Азии, Европы и Ближнего Востока. Продолжительность круиза Мурманск - Северный полюс - Мурманск составит 11 суток.

Всего в этом году "Атомфлот" планирует обеспечить проведение пяти круизных рейсов к полюсу. Как отмечают в компании, если в 1990-е годы туристические рейсы помогли предприятию избежать простоя ледоколов, то сегодня это в большей степени реклама возможностей атомного ледокольного флота. Компаниями-фрахтователями выступили фирмы Quark Expeditions Incorporated, Poseidon Arctic Voyages Limited и Volento International Corp. Обычно путевки на полюс, которые стоят от $25 тыс., выкупаются не менее чем за год до круиза.

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Конюхов, Федор Филиппович
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