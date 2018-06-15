Москалькова: омбудсмен Украины находится на Ямале в нарушение законодательства РФ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова находится на территории Ямало-Ненецкого округа в нарушение законодательства РФ, сообщила корреспонденту ТАСС уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Денисова находится на Ямале в нарушение российского законодательства, требует допуска к гражданину России (Олегу Сенцову, имеет паспорт гражданина России и Украины). Получив ожидаемо отрицательный ответ, она обратилась за помощью в получении подтверждения о состоянии здоровья этого человека - Сенцова", - сказал Москалькова.

Она подтвердила, что уже направила такой запрос. "Я отправила во ФСИН запрос, чтобы получить информацию о состоянии Сенцова на сегодняшний день", - сказала Москалькова корреспонденту ТАСС.

Денисова в пятницу на своей официальной странице в Facebook сообщила, что прибыла в Салехард для посещения украинского режиссера Олега Сенцова, отбывающего наказание в исправительной колонии №8 ("Белый медведь"). В четверг, 14 июня, пресс-служба украинского омбудсмена сообщала, что уполномоченные по правам человека России и Украины Татьяна Москалькова и Людмила Денисова еще не согласовали дату посещения Сенцова. Украинская сторона настаивала на "скорейшей поездке в Салехард", а Россия предлагала дату визита после 22 июня.