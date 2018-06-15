Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.06:
$ 62.69
€ 72.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Москалькова: омбудсмен Украины находится на Ямале в нарушение законодательства РФ

Общество
15 июня, 10:47 дата обновления: 15 июня, 11:15 UTC+3

Ранее Людмила Денисова сообщила, что прибыла в Салехард для посещения украинского режиссера Олега Сенцова

Поделиться
Материал из 1 страницы
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова

© Антон Новодережкин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова находится на территории Ямало-Ненецкого округа в нарушение законодательства РФ, сообщила корреспонденту ТАСС уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Смотрите также

Украинский омбудсмен отправилась в колонию, где содержится Сенцов

Глава СПЧ сообщил о регулярных контактах с омбудсменом Украины по содержанию заключенных

Путин заявил, что Россия пока не думала об обмене Вышинского на Сенцова

"Денисова находится на Ямале в нарушение российского законодательства, требует допуска к гражданину России (Олегу Сенцову, имеет паспорт гражданина России и Украины). Получив ожидаемо отрицательный ответ, она обратилась за помощью в получении подтверждения о состоянии здоровья этого человека - Сенцова", - сказал Москалькова.

Она подтвердила, что уже направила такой запрос. "Я отправила во ФСИН запрос, чтобы получить информацию о состоянии Сенцова на сегодняшний день", - сказала Москалькова корреспонденту ТАСС.

Денисова в пятницу на своей официальной странице в Facebook сообщила, что прибыла в Салехард для посещения украинского режиссера Олега Сенцова, отбывающего наказание в исправительной колонии №8 ("Белый медведь"). В четверг, 14 июня, пресс-служба украинского омбудсмена сообщала, что уполномоченные по правам человека России и Украины Татьяна Москалькова и Людмила Денисова еще не согласовали дату посещения Сенцова. Украинская сторона настаивала на "скорейшей поездке в Салехард", а Россия предлагала дату визита после 22 июня.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Москалькова, Татьяна Николаевна
Темы
Кризис на Украине
Страны
Россия Украина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
КПРФ против повышения пенсионного возраста и хочет предложить референдум по этому вопросу
2
Налог на добавленную стоимость в странах мира. Досье
3
СМИ сообщили о дожде из драгоценных камней, выпавшем на Гавайях
4
Медведев рассказал о повышении пенсионного возраста в России
5
Как и кого коснется повышение пенсионного возраста в России
6
Голикова: пенсионная реформа пока не включает индексацию пенсий работающих пенсионеров
7
Песков объяснил, как слова Путина о пенсиях 13-летней давности разошлись с идеями кабмина
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости