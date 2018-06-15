Минпросвещения создало рабочую группу по проекту о добровольном изучении родных языков

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Министерство просвещения РФ создало специальную рабочую группу по разработке предложений, которые будут представлены ко второму чтению законопроекта о добровольном изучении родных языков. Об этом заявил в пятницу глава департамента госполитики в сфере общего образования Минпросвещения Андрей Петров на заседании комитета Госдумы по образованию и науке.

"Министерство создало свою рабочую группу из представителей региональных министерств, контрольно-надзорных ведомств, школьных учителей, ученых", - отметил Петров.

Он добавил, что сегодня второй день проходит проблемная сессия этой рабочей группы. "Мероприятие очень содержательное, интересное. Оно как раз посвящено содержанию тех предложений, которые мы будем предлагать вносить как в образовательные стандарты, так и в примерные учебные программы, учебные планы организаций и так далее. В конце дня у нас будет резолюция этого совещания, которая ляжет в основу тех предложений, которые мы будем готовы представить ко второму чтению", - сказал глава департамента.

Критика законопроекта

В апреле 2018 года группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение палаты поправки в федеральный закон об образовании, которыми предлагалось сделать дисциплиной по выбору изучение в школах родного языка, относящегося к языкам народов России.

Как отмечают авторы, "преподавание и изучение государственных языков республик РФ осуществляется на добровольной основе и не может осуществляться в ущерб преподаванию и изучению государственного языка Российской Федерации".

Кроме того, по мнению разработчиков, родители имеют право выбирать с учетом мнения ребенка формы получения образования, формы обучения, организации, осуществляющие образовательную деятельность, язык обучения и воспитания, факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), из перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную деятельность, включая родной язык из числа языков народов РФ и государственный язык республик РФ.

Несколько национальных республик, в частности, Татарстан и Башкирия, выступили с критикой этого законопроекта. Спикер Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин заявил, что необходимо прийти к компромиссу с профильным министерством в вопросе изучения родных языков в школах. Депутаты Госсовета Татарстана приняли обращение к председателю Госдумы Вячеславу Володину по поводу поправок в закон об образовании в РФ, предложив закрепить в федеральных государственных образовательных стандартах обязательность изучения государственных языков республик.