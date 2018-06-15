Более 5 тыс. гостей ожидают на всероссийском фестивале воздухоплавателей в Коми

СЫКТЫВКАР, 15 июня. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Фестиваль воздухоплавателей "Живой Воздух" пройдет в Финно-угорском этнопарке в старинном селе Ыб в Республике Коми 23-24 июня, рассказала ТАСС директор этнопарка Елена Иванова.

"В этом году фестиваль получил всероссийский статус и проводится в рамках туристического проекта "Серебряное ожерелье России". На сегодня у нас подтверждено участие 10 команд с аэростатами из восьми регионов страны. Первый фестиваль в прошлом году у нас посетили более 5 тыс. гостей за два дня, надеемся, что в этом году это красочное действо привлечет не меньшее количество зрителей, и каждый найдет себе занятие по душе", - рассказала ТАСС директор этнопарка.

По ее словам, двухдневная программа фестиваля делится на две части - "небо" и "земля". Для зрителей приготовлены шоу аэростатов, акции по запуску воздушных змеев и воздушных шаров, шоу мыльных пузырей, мастер-классы по шаромоделированию, аэройога, и в случае хорошей погоды красочное шоу - ночное свечение аэростатов. Участие в фестивале подтвердили команды с аэростатами из Москвы и Московской области, Пермского края, Свердловской и Челябинской областей, Марий Эл, Удмуртии, Коми.

В программе "Земля" запланированы тест-драйвы квадроциклов, выступления байкеров, мастер-классы дизайнеров. На охотничьей тропе этнопарка бушкрафтеры расскажут и покажут из подручных материалов, как выжить в лесу. Там же состоится интерактивно-познавательная программа "Теория огня".

"Состоятся шоу авиамоделистов, автогонки, будут работать кино на сеновале, караоке, ярмарка-продажа продукции фермеров из Коми, мастеров из Кирова и Великого Устюга, с родины Деда Мороза. Готовится обширная программа для детей с парадом ростовых кукол и другими активностями. Кульминацией всего действа вечером 24 июня станет концерт группы "Чичерина", - рассказала руководитель этнопарка.