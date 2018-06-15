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Москалькова будет искать компромисс с Денисовой и надеется посетить Херсон

Общество
15 июня, 12:02 дата обновления: 15 июня, 12:51 UTC+3

Уполномоченный по правам человека в РФ также опровергла сообщения о том, что украинский омбудсмен посетила в Салехарде Олега Сенцова

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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова

© Антон Новодережкин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова будет искать компромисс в работе с уполномоченным по правам человека Верховной рады Украины Людмилой Денисовой и не оставляет надежды посетить Херсон в рамках согласованного ранее графика посещения осужденных на территории двух стран.

Общаясь с журналистами в Екатеринбурге, где она в настоящее время находится с рабочим визитом, Москалькова прокомментировала сообщения о том, что Денисова посетила в Салехарде украинского режиссера Олега Сенцова. "Это не соответствует действительности", - подчеркнула российский омбудсмен. Ранее она также отметила, что такая поездка ее украинской коллеги в Салехард является нарушением российского законодательства.

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При этом в беседе с корреспондентом ТАСС она сказала, что будет "искать компромисс" со своей украинской коллегой. "Я надеюсь, что мы сможем найти взаимопонимание, и я надеюсь, что смогу посетить в Херсоне Вышинского", - отметила она.

Ранее в пятницу стало известно, что Людмила Денисова без согласования с российской стороной отправилась в Салехард для посещения украинского режиссера Олега Сенцова, отбывающего наказание в исправительной колонии №8. Позже на своей странице в Facebook она опубликовала видеобращение, в котором заявила, что ее не пустили в колонию. Между тем еще в четверг вечером стороны вели переговоры о времени посещения Сенцова, и, по свидетельству пресс-службы самой Денисовой, российская сторона была готова организовать ее поездку к нему после 22 июня.

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Москалькова, Татьяна Николаевна
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