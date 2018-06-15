В Воронеже открыли памятник погибшему в Сирии летчику Филипову

ВОРОНЕЖ, 15 июня. /ТАСС/. Памятник погибшему в Сирии Герою России летчику Роману Филипову открыли в его родном городе Воронеже. Десятки жителей города собрались возле школы № 85, где учился Филипов, чтобы почтить его память, передает корреспондент ТАСС с места событий.

"Все значимые мероприятия теперь будем проводить у памятника Роману Филипову, который учился в нашей школе. В этом году, 19 мая, в школе создан первый отряд Юнармии, в нем 25 человек. И с их участием будем проводить все важные мероприятия у памятника", - сказала ТАСС директор школы № 85 Галина Клепикова.

Она отметила, что в школе продолжают работать три учителя, которые вели уроки у Романа Филипова. "Работает и его классный руководитель Людмила Григорьевна Лазарева, она преподавала ему английский язык. Как видно из личного дела Филипова, которое у нас хранится, он учился на "четыре" и "пять", был честным и справедливым", - рассказала Клепикова, уточнив, что эту же школу в 2007 году закончила сестра Романа Маргарита.

В церемонии принял участие экс-главнокомандующий ВКС России Виктор Бондарев.

"Сейчас ликвидировано более 6 тыс. боевиков, в том числе и благодаря таким военным, как Филипов", - сказал Бондарев, с сентября 2017 года возглавляющий комитет Совета Федерации по обороне и безопасности. Он выразил благодарность за воспитание сына отцу погибшего летчика - Николаю Филипову, который также присутствовал на открытии памятника.

"Действительно, Роман был достойным, настоящим, честным человеком. Надеюсь, что ученики этой школы тоже будут им гордиться, помнить, что небо над головой требует не только защиты, но иногда его покой достается ценой своей жизни", - сказал отец Романа Николай Филипов.

В церемонии также приняли участие вдова погибшего военнослужащего Ольга Филипова и начальник Военной воздушной академии имени Жуковского и Гагарина Геннадий Зиборов, однокурсники, друзья и знакомые летчика.

Инициативная группа весной обратилась в мэрию Воронежа с предложением установить бюст летчика Филипова, и комиссия по культурному наследию приняла такое решение. Именем Филипова в Воронеже названы одна из новых улиц в Центральном районе и школа, в которой он учился. В июне в честь Героя России назвали улицу в городе Борисоглебске Воронежской области, где ранее находилось летное училище, в котором также учился Филипов.

Штурмовик Су-25 под управлением майора Романа Филипова был сбит из переносного зенитного ракетного комплекса 3 февраля 2018 года над зоной деэскалации "Идлиб" в одноименной провинции на севере Сирии. Летчик успел катапультироваться и принял на земле неравный бой с террористами; оказавшись в окружении боевиков, он подорвал себя гранатой. Шестого февраля президент России Владимир Путин присвоил Филипову звание Героя России посмертно, похоронили летчика 8 февраля в Воронеже на Аллее героев на Коминтерновском кладбище.