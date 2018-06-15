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Липецкие власти предлагают разработать госпрограмму развития городов воинской славы

Общество
15 июня, 12:06 UTC+3

Глава региона Олег Королев также призвал представителей городов воинской славы активизировать патриотическую работу среди молодых людей

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ЛИПЕЦК, 15 июня. /ТАСС/. Власти Липецкой области предлагают разработать государственную программу развития городов воинской славы. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в администрации Липецкой области по итогам собрания членов Союза городов воинской славы.

"Глава региона Олег Королев выступил с инициативой выйти на федеральный уровень с совместным предложением от членов союза о разработке государственной программы развития городов воинской славы", - рассказали в администрации.

В администрации отметили, что глава области также призвал представителей городов воинской славы активизировать среди молодежи патриотическую работу, в том числе просветительскую. "Молодое поколение, наши внуки и правнуки должны знать военную историю Отечества. Великие подвиги городов воинской славы будут помнить в веках", - подчеркнул Королев. 

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