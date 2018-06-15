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Михаил Боярский считает правильным решение повысить пенсионный возраст

Общество
15 июня, 12:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июня. /ТАСС

Старость "отодвигается" и это стимулирует людей, сказал актер и певец

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Михаил Боярский

Михаил Боярский

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Российский актер и певец, народный артист РСФСР Михаил Боярский назвал правильным решение правительства России повысить пенсионный возраст. Таким образом, старость "отодвигается" и это стимулирует людей, сказал он в пятницу в ходе телефонной беседы с корреспондентом ТАСС.

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании кабмина 14 июня заявил, что правительство РФ предлагает поэтапно повысить пенсионный возраст. В частности, переходный период начнется в 2019 году и продлится до 2028 года для мужчин и до 2034 года для женщин. В настоящее время возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет соответственно.

"Я полагаю, правительство России делает правильно. Мне кажется, люди хотят работать. Срок жизни увеличивается, поэтому повышение пенсионного возраста, мне кажется правильным. Это стимулирует людей к "неожиданию" старости, старость отодвигается. "Пенсионер" все-таки это уже финальный рывок в жизни, а так еще есть возможность пожить", - сказал Боярский.

Правительство РФ на заседании в четверг одобрило законопроект, предусматривающий повышения срока выхода на пенсию. В настоящее время этот возраст для мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет соответственно. Как сообщил премьер- министр РФ Дмитрий Медведев, законопроектом предлагается ввести достаточно длительный переходный период - начать его предлагается с 2019 года, чтобы пошагово достичь выхода на пенсию в 65 лет для мужчин в 2028 году и в 63 года для женщин в 2034 году.

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Персоны
Боярский, Михаил Сергеевич
Страны
Россия
Темы
Пенсионная реформа
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