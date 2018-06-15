Песков ожидает, что Путин посмотрит фильм "Дело Собчака"

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Документальный фильм "Дело Собчака" есть у президента РФ Владимира Путина, как ожидается, он ознакомится с этой картиной, когда у него будет время. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"У Путина есть этот фильм… Смею предположить, что вряд ли у него было время посмотреть [эту картину]", - сказал Песков, напомнив о плотном рабочем графике президента в последние недели. "Но фильм у него есть, и мы надеемся, он найдет время, чтобы с ним ознакомиться", - добавил пресс-секретарь.

Песков напомнил, что Путин дал интервью для этого фильма, которое у него взяла соавтор картины Ксения Собчак. "Интервью длилось гораздо дольше запланированного времени, это было интересное интервью", - отметил пресс-секретарь президента.

Впервые фильм "Дело Собчака" был показан 10 июня в Сочи на закрытии фестиваля "Кинотавр" и вышел в российский прокат в День России, 12 июня. Картина рассказывает историю политической судьбы Анатолия Собчака, ставшего первым мэром Санкт-Петербурга и соавтором Конституции РФ в 1993 году, пригласившим еще в 1990 году Владимира Путина в свою команду.

В июне 1996 года Собчак проиграл губернаторские выборы в Санкт-Петербурге своему заместителю Владимиру Яковлеву и, по сути, ушел из политики. В 1997 году он покинул страну и стал первым политическим эмигрантом демократической России. Незадолго до президентских выборов 2000 года Собчак вернулся в РФ, но спустя несколько месяцев, в феврале 2000 года, скоропостижно скончался.

Идея, интервью героев и соавторство сценария принадлежат дочери политика - Ксении Собчак. Для документального фильма, кроме нее самой, давали интервью вдова Собчака сенатор Людмила Нарусова, Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Виктор Золотов, Анатолий Чубайс, Александр Коржаков, Татьяна Юмашева, Валентин Юмашев, Алексей Кудрин.