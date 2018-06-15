Назарбаев пообещал гранты студентам из Татарстана для учебы в Казахстане

КАЗАНЬ, 15 июня. /Корр. ТАСС Рустам Кильсинбаев/. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев пообещал специальные гранты для обучения студентов, приехавших из Татарстана. Об этом он сказал на встрече с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым в Казанском Кремле в пятницу.

"Надо отсюда, чтобы вы направляли к нам молодежь, пусть учится в Казахстане. Будем специальные гранты выделять для этого - и в других университетах, и в Астане", - сказал он.

Назарбаев выразил свою заинтересованность в развитии двусторонних связей с Татарстаном и отметил рост экономики российского региона, несмотря на внешние факторы. "Я радуюсь, что развивается Казань, развивается наука, технология, молодежь, экономика на фоне санкций у вас растет, рецессии нет, вы даете рост каждый год, не все регионы сегодня в России это могут делать. Поэтому в контексте общих наших взаимоотношений с Россией Татарстан занимает одно из лидирующих мест и мы будем развивать эти отношения на благо двух народов", - добавил Назарбаев.

В завершение встречи Нурсултан Назарбаев наградил Рустама Минниханова Орденом Дружбы I степени. "Вы много сделали, Рустам Нургалиевич, для дружбы, взаимопонимания, доверия между нашими странами и продолжаете это делать, я это вижу. Продолжайте так же действовать, я тоже буду чаще приезжать. Учитывая ваши заслуги, я наградил вас Орденом Дружбы 1-й степени", - сказал президент Казахстана.