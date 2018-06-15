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"Одноклассники" открыли библиотеку аудиокниг

Общество
15 июня, 13:39 UTC+3

В нее вошли более 100 произведений, в дальнейшем она будет пополняться

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Материал из 1 страницы

"Одноклассники" запустили архив с аудиокнигами, доступный в отдельном разделе на музыкальной витрине социальной сети, сообщили в пресс-службе соцсети.

На первом этапе в библиотеку вошли более 100 произведений, в дальнейшем, обещают "Одноклассники", архив будет пополняться. Сейчас пользователи могут послушать сказки А.С. Пушкина, Г.Х. Андерсена, роман "Мастер и Маргарита" М.А. Булгакова.

"Аудиокниги можно слушать на любом устройстве, в частности, через мобильные приложения "Одноклассников" на iOS и Android. Пользователи также могут создавать собственные сборники из любимых произведений и делиться ими с близкими", - отметили в пресс-службе.

Там указали, что пользователи "Одноклассников" традиционно проявляют большой интерес к классическому искусству и образовательному контенту в соцсети. Так, в мае 2017 года ведущий немецкий лейбл классической музыки Deutsche Grammophon создал группу, и за двое суток к ней присоединились более 40 тысяч пользователей, рекорд среди музыкальных сообществ в соцсети. Также в 2017 году к акции "Библионочь" в социальной сети появилось несколько десятков книг русских классиков, включая произведения Пушкина, Лермонтова, Достоевского и Толстого.

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