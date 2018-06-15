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Моряки с брошенного в Японии судна Tredecim вернутся домой

Общество
15 июня, 13:43 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 15, июня. /ТАСС

Также морякам планируют выплатить часть зарплаты

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ВЛАДИВОСТОК, 15 июня. /ТАСС/. Моряки с судна Tredecim, среди которых трое россиян и один украинец, брошенные судовладельцем в порту Вакканай (Япония), возвращаются домой. Об этом сообщил в пятницу председатель Дальневосточной региональной организации "Российский профсоюз моряков" Николай Суханов.

"Получена информация от старшего механика Игоря Ткачука, который сообщил, что трем российским морякам куплены билеты на самолет на 19 июня, а украинскому моряку на 20 июня. На замену прилетит только 1 моряк, который и будет сторожить судно", - сообщил Суханов. Он добавил, что также морякам планируют выплатить часть зарплаты.

Ранее ТАСС сообщал, что моряки обратились в профсоюз и генконсульство РФ с просьбой помочь им вернуться домой. Моряки сообщили, что судно Tredecim под флагом Танзании занималось транспортировкой груза в Японском море, в феврале траулер в проливе Лаперуза получил повреждение и был отбуксирован в порт Вакканай.

Основная часть экипажа была отправлена в Россию, на судне остались четыре человека. У них закончилось топливо и продукты питания, зарплата не выплачивается уже шесть месяцев, попытки связаться с судовладельцем остаются безрезультатными, у одного из моряков начались проблемы со здоровьем. Общая задолженность по заработной плате составляет более 5 млн рублей.

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