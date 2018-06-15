Минздрав Подмосковья объявит повторную закупку иммуноглобулина в июне

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Несостоявшиеся закупки иммуноглобулина для людей с первичным иммунодефицитом в Московской области были компенсированы за счет аналога лекарственного препарата. Повторную закупку планируется провести в июне, сообщили в пятницу ТАСС в министерстве здравоохранения региона.

Ранее СМИ сообщили о том, что стоимость закупки иммуноглобулина минздравом Подмосковья была занижена в сто раз, из-за чего конкурс не состоялся. В результате люди с первичным иммунодефицитом не получали жизненно необходимое лечение с марта.

"Аукционы были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. В июне 2018 года планируется повторное размещение заявки на поставку препарата. <…> Для обеспечения граждан необходимым препаратом министерством здравоохранения Московской области был проведен аукцион и закуплен аналог - препарат "Габриглобин-IgG". Сложившаяся ситуация никак не повлияла на состояние и ход лечения пациентов", - пояснили в минздраве, уточнив, что после закупки препарат незамедлительно будет направлен в аптеки для обеспечения льготных категорий граждан.

Сведения об искусственном занижении начальной цены закупки на иммуноглобулин в областном минздраве также назвали недостоверными. "В соответствии с законодательством, при расчете цены за 1 мг было выбрано минимальное значение. Информация о выходе на торги со стоимостью, заниженной в сто раз, не соответствует действительности", - отметили в министерстве.

Первичный иммунодефицит - это группа преимущественно врожденных заболеваний. Он лечится с помощью заместительной терапией иммуноглобулином, трансплантаций костного мозга и профилактикой от заражения инфекциями. Некоторые формы неизлечимы.