Усадьбу писателя Михаила Шолохова в Вешенской отреставрируют

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 июня. /ТАСС/. Центральная усадьба писателя Михаила Шолохова в станице Вешенской Ростовской области закрывается на реставрацию, большинство работ будет проведено с использованием тех материалов и технологий, что и при строительстве дома в 1949 году. Об этом сообщил ТАСС в пятницу внук писателя, депутат Госдумы Александр Шолохов

"Дом в Вешенской построен в 1949 году, за все это время в нем ни разу не было капитального ремонта. Он требует серьезнейших реставрационных работ, но одновременно нужно понимать, что это тот памятник, в котором все должно остаться так, как было, включая те технологии, по котором все было сделано. Все будет делаться абсолютно теми же методами, теми же материалами, за исключением, может быть, инженерных сетей - электроснабжения и водоснабжения, которые будут делаться с учетом современных требований", - сказал Шолохов.

Он напомнил, что здание центральной усадьбы в Вешенской построено из дерева и оштукатурено известью. "Когда по нему перемещается большое количество людей, он ведет себя так же, как любая гибкая конструкция - "трещит по швам", в связи с этим у нас ограничено количество людей в группах… Деревянные балясины, которые постоянно находятся под влиянием атмосферных явлений, нужно менять, но они должны быть сделаны по той же технологии, и этим реставрация отличается от реконструкции, где используются современные материалы и новые инженерные решения", - пояснил собеседник агентства.

По его словам, реставрационные работы займут около полутора лет, в это время экспонаты центральной усадьбы будут храниться в фондах музея. "Это большая и очень ответственная работа, и мы планируем завершить ее к концу 2019 года с тем, чтобы в 2020 году, к 115-й годовщине со дня рождения писателя, "Шолоховскую весну" (ежегодный фестиваль в Вешенской - прим. ТАСС) посетители встречали уже в обновленной усадьбе", - отметил Шолохов.

Работы будут финансироваться из федерального бюджета, общая сумма затрат, по словам Шолохова, будет известна после обследования несущих конструкций здания. Ранее директор музея-заповедника Шолохова Ольга Анистратинко сообщала, что для реставрации объекта необходимо 54 млн рублей.

О музее-заповеднике

Государственный музей-заповедник М. А. Шолохова создан в 1984 году в Ростовской области, является единственным в России государственным музеем писателя. Основа его коллекции - мемориальные предметы, принадлежавшие Михаилу Шолохову и его семье. На данный момент в состав Государственного музея-заповедника входят шесть объектов культурного наследия федерального значения, 12 объектов культурного наследия регионального значения, 76 памятников архитектуры, шесть памятников природы, 256 памятников археологии. Зона охраняемого ландшафта музея-заповедника составляет 30 тыс. га.

Центр музея-заповедника - усадьба Шолохова, в окружении которой находятся мемориальный дом в хуторе Кружилинском, где родился "певец казачества", дом-музей в станице Каргинской, где он написал большинство "Донских рассказов", дом в станице Вешенской, в котором писатель жил в 1930-е и работал над третьей книгой "Тихого Дона" и "Поднятой целиной".