Матвиенко считает, что правительство предложило мягкий вариант пенсионной реформы

САРАНСК, 15 июня. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что предложенный правительством РФ вариант пенсионной реформы не будет шоковой терапией.

"Это [повышение пенсионного возраста] не станет шоковой терапией", - сказала она в пятницу журналистам в Саранске, напомнив, что реформа предусматривает "длинный переходный период". "Это самый мягкий сценарий, который можно было придумать", - уверена Матвиенко.

По ее оценке, решение о проведении пенсионной реформы "своевременное и правильное". "У нас нет больше времени на то, чтобы откладывать эти решения, их нужно обязательно принимать", - считает спикер СФ.