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Глава Чечни сообщил, что тысячи человек приехали на могилу Ахмата Кадырова на Ураза-байрам

Общество
15 июня, 14:15 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 15, июня. /ТАСС

Он погиб 9 мая 2004 года во время теракта

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Глава Чечни Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров

© Елена Афонина/ТАСС

ГРОЗНЫЙ, 15 июня. /ТАСС/. Тысячи жителей Чечни и других регионов в день праздника Ураза-байрам приезжают к могиле Ахмата-Хаджи Кадырова в селе Центарой, чтобы отдать дань памяти президенту Чечни, погибшему 14 лет назад в результате теракта. Об этом на своей странице в первой вайнахской соцсети Mylistory написал в пятницу глава Чечни Рамзан Кадыров.

"По сложившейся традиции в дни исламских праздников к могиле Ахмата-Хаджи приезжают тысячи и тысячи жителей Чечни и других регионов. Такая же картина и сегодня", - написал Кадыров.

Ураза-байрам - мусульманский праздник разговения, он венчает месяц поста Рамадан, который является одним из столпов ислама. Праздник начинается с утреннего намаза в мечети, затем верующие собираются за столом в кругу семьи, угощают друзей и соседей.

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