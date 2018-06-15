Глава Чечни сообщил, что тысячи человек приехали на могилу Ахмата Кадырова на Ураза-байрам

ГРОЗНЫЙ, 15 июня. /ТАСС/. Тысячи жителей Чечни и других регионов в день праздника Ураза-байрам приезжают к могиле Ахмата-Хаджи Кадырова в селе Центарой, чтобы отдать дань памяти президенту Чечни, погибшему 14 лет назад в результате теракта. Об этом на своей странице в первой вайнахской соцсети Mylistory написал в пятницу глава Чечни Рамзан Кадыров.

"По сложившейся традиции в дни исламских праздников к могиле Ахмата-Хаджи приезжают тысячи и тысячи жителей Чечни и других регионов. Такая же картина и сегодня", - написал Кадыров.

Ураза-байрам - мусульманский праздник разговения, он венчает месяц поста Рамадан, который является одним из столпов ислама. Праздник начинается с утреннего намаза в мечети, затем верующие собираются за столом в кругу семьи, угощают друзей и соседей.