Проект комплексной помощи пожилым людям внедрят в Волгоградской области к 2021 году

ТАСС, 15 июня. Власти Волгоградской области к 2021 году повсеместно внедрят в регионе проект комплексной помощи пожилым людям "Территория заботы". Об этом ТАСС в пятницу в Совете Федерации сообщила замгубернатора Волгоградской области Зина Мержоева.

В пятницу в верхней палате российского парламента под председательством зампреда СФ Галины Кареловой прошло заседание Совета по развитию социальных инноваций субъектов РФ на тему "Инновационный опыт регионов по активному долголетию".

"Проект "Территория заботы" предусматривает создание в регионе специализированных гериатрических служб (гериатрия - область медицины, изучающая болезни людей пожилого возраста - прим. ТАСС), разработку механизма выявления граждан пожилого возраста и создание порядка межведомственного взаимодействия с целью оказания помощи таким гражданам. Сейчас этот проект проходит пилотную стадию в пяти муниципальных образованиях региона, но к 2021 году будет распространен на всю территорию области", - сказала Мержоева.

Она отметила, что в ходе пилотного проекта уже было выявлено 5 тыс. 65 одиноко проживающих граждан пенсионного возраста. Около 1,2 тыс. из них получили медицинскую и социальную помощь. Остальным предложили принять участие в культурно-досуговой и волонтерской деятельности.

"В Волгоградской области живут более 780 тыс. пенсионеров. Наша задача, которую мы через проект реализуем, - внедрить в регионе систему активного долголетия. Чтобы наши пенсионеры были здоровы, при необходимости получали нужную помощь и были вовлечены в социальную жизнь", - пояснила Мержоева.