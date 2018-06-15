Парк в Железноводске назовут в честь Станислава Говорухина

ПЯТИГОРСК, 15 июня. /ТАСС/. Власти Железноводска, почетным гражданином которого был Станислав Говорухин, планируют назвать его именем городской парк. Об этом сообщили ТАСС в администрации города-курорта.

"Станислав Сергеевич принимал активное участие в развитии курорта, ему присвоено звание почетного гражданина Железноводска. Увековечить его имя - это самое малое, что мы можем сделать, чтобы отдать дань его памяти", - сказал глава города Евгений Моисеев.

По его словам, в городском парке в западной части города-курорта до сентября будет проведена масштабная реконструкция на более чем 20 млн рублей. В обновленном парке будет установлена мемориальная доска с барельефом кинорежиссера.

Режиссер, сценарист и деятель культуры, сопредседатель Центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы скончался накануне, 14 июня, в возрасте 82 лет.

Станислав Говорухин был депутатом Госдумы с 1993 года, дважды выбирался от Кавказских Минеральных Вод. Шесть лет назад он руководил предвыборным штабом Владимира Путина. Возглавляя в госдуме комитет по культуре, он многое сделал для сохранения и реставрации памятников культуры в регионе - дома Алябьева в Пятигорске, Пушкинской галереи в Железноводске, Музея Ярошенко в Кисловодске.

Соболезнования близким Станислава Говорухина выразил, в том числе губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.