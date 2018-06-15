Минтруд предложил год бесплатного обучения для пожилых граждан

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Минтруд предложил дать возможность год бесплатного обучения для лиц старше 50 лет. Об этом сказал ТАСС в пятницу первый заместитель министра труда и соцзащиты РФ Алексей Вовченко.

В четверг правительство одобрило проект закона о поэтапном повышении пенсионного возраста с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин.

"Моя идея была в том, что сейчас у молодежи отобрали год бесплатного обучения. Если раньше учились пять лет, то сегодня можно за четыре года выучиться, а дальше не все идут учиться на специалитет. Дайте этот год людям за 50 лет. Это будет бесплатный, государством гарантированный год обучения людям в расцвете карьеры, потому что жизнь меняется", - сказал он.

Первый замминистра труда и соцзащиты напомнил, что сегодня из-за демографической ямы количество обучающихся сокращается и система образования должна поменять свои ориентиры и обучать не только молодых, но и взрослых.