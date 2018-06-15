В Москве покажут "униформы" молодежных субкультур СССР и России

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Выставка "Молодежные "униформы" Москвы", которая покажет, как одевались представители различных субкультур в СССР и как выглядит современная молодежная одежда, пройдет в Музее Москвы с 21 июня по 20 августа. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба музея.

"Экспозиция состоит из двух самодостаточных, но взаимодополняющих частей. Историческая часть - фотодокументация молодежных движений 1980-1990-х от всемирно известного мастера Игоря Гаврилова, обладателя награды World Press Photo. В эти годы он работал фотокорреспондентом "Огонька" и американского Time. Его снимки сохранили разнообразные "униформы" молодежных субкультур и приметы времени", - говорят в пресс-службе.

Вторую часть экспозиции составили работы современных художников. В ней представлены инсталляции и объекты Ольги Божко, Сергея Братков, Анастасии Кизиловой, группы "Кровосток", арт-группы "МишМаш", Дмитрия Цветкова и др. "Ее идея - уйти от ситуации, когда массовая культура играет в искусственное бунтарство прошлых поколений, и показать, как современные художники возвращают образность и красочность городской молодежной одежде", - пояснили в музее.

В рамках выставки 5 июля пройдет мастер-класс "Униформа горожанина", который проведет художница Анастасия Кизилова. Она расскажет, как подарить ненужным вещам вторую жизнь, сделав из них аксессуары, текстильные изделия или даже произведение искусства.