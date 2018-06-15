В заповеднике "Оренбургский" родились еще два жеребенка лошади Пржевальского

ТАСС, 15 июня. В Оренбургском заповеднике на свет появились еще два жеребенка лошади Пржевальского, таким образом, количество жеребят увеличилось до трех. Об этом в пятницу ТАСС сообщила директор учреждения Рафиля Бакирова.

"Совсем недавно мы объявили о рождении первенца, и вот буквально вчера приняли решение, о том, что мы можем уже сообщать всему миру о том, что в нашей популяции лошадей Пржевальского на территории государственного природного заповедника "Оренбургский" родились еще два жеребенка. Да, они родились не вчера, мы не озвучивали сразу, поскольку наблюдали за животными, боялись определенного фактора беспокойства", - рассказала она.

По ее словам, самому младшему жеребенку нет и недели, все они мужского пола и чувствуют себя хорошо, некоторые уже пробуют есть траву, как взрослые особи. Директор заповедника рассказала, что самый старший жеребенок с рождением братьев стал очень активно развиваться. "Он гораздо быстрее адаптируется", - отметила она. Бакирова пока не стала делать прогнозов относительно нового прибавления в популяции. "Мы стараемся не озвучивать, это как с рождением собственных детей, когда боишься показать, как бы не сглазили", - сказала она.

По информации заповедника, в этот раз матерями стали молодые кобылы-четырехлетки Рангос и Плуто. По инициативе губернатора Оренбуржья Юрия Берга первенец получил имя Арнак, что в переводе с сарматского означает "дикий", второго жеребенка назвали Атас - "бесстрашный", а младшего - Аргот, в честь одного из скифских царей 5 века до н.э.

Специалисты отмечают, что появление на свет первых жеребят, рожденных на воле, свидетельствует об успешной акклиматизации диких лошадей в России, их полной адаптации и отсутствию негативных факторов.

Ранее, 11 июня ТАСС со ссылкой на Минприроды РФ сообщал, что в центре реинтродукции лошади Пржевальского заповедника "Оренбургский" появился на свет первый жеребенок в рамках уникальной программы восстановления практически полностью исчезнувшей в России популяции "краснокнижного" животного. В 2014-2015 году ФГБУ "Заповедники Оренбуржья" совместно с Министерством природы России разработало и начало осуществлять Программу создания полувольной популяции лошади Пржевальского в Оренбургском заповеднике. В рамках программы в 2015 году с биостанции Тур дю Вале (Франция) были завезены первые шесть чистокровных диких лошадей. После акклиматизации в октябре 2016 года президент России Владимир Путин выпустил их на участок "Предуральская степь". В настоящий момент в заповеднике обитают 35 лошадей Пржевальского. Программа рассчитана на период до 2030 года, к этому времени в Оренбургском заповеднике планируется создать полувольную популяцию лошади Пржевальского численностью не менее 100-150 особей.