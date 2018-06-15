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В Башкирии на праздник Ураза-байрам приготовили плов для 3 тыс. человек

Общество
15 июня, 15:06 UTC+3 УФА УФА 15, июня. /ТАСС

Верующих мусульман региона поздравил глава Башкирии Рустэм Хамитов

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УФА, 15 июня. /ТАСС/. Около 3 тыс. жителей и гостей Уфы отведали в пятницу приготовленный на костре плов на центральной городской площадке празднования Ураза-байрама, сообщили в пресс-службе мэрии города.

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Днем на площади перед центром "Башкирия" состоялся концерт с участием звезд башкирской и татарской эстрады, прошла халяльная ярмарка, для детей работали анимационные площадки.

"Кульминацией праздника стало угощение вкусным пловом. Его приготовили на костре, и поэтому он получился особенно ароматным. Для приготовления главного угощения использовали 300 кг риса, 300 кг моркови и 300 кг мяса. Главное блюдо праздника попробовали около 3 тыс. уфимцев и гостей столицы", - сказали в пресс-службе.

Благотворительные обеды и другие торжества были организованы практически во всех районах Уфы, богослужения в честь Ураза-байрама прошли во всех мечетях республики.

Верующих мусульман региона поздравил глава Башкирии Рустэм Хамитов. По его словам, "мусульманское духовенство Башкортостана широко участвует в общественной жизни республики, реализует важные благотворительные, просветительские и социальные проекты". "Благодаря активности уммы продолжается строительство мечетей и учебных заведений, совершенствуется исламское образование, организуется паломничество мусульман к святым местам", - отметил он.

Ураза-байрам - праздник разговения, в этот день заканчивается пост, который мусульмане соблюдают на протяжении священного месяца Рамазан. Праздник официально является нерабочим днем в республиках с преимущественным исламским населением: Адыгея, Башкирия, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Татарстан, Чечня. По последним оценкам, в России проживает около 20 млн мусульман.

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