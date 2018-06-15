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Суд в Москве отклонил иск композитора Иванова о запрете Валерии петь песню "По серпантину"

Общество
15 июня, 18:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июня. /ТАСС

Сообщается, что композитор уже несколько лет подает иски к продюсеру и различным российским телеканалам, транслирующим эту песню, оценив произведение в $1 млн

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Кунцевский суд Москвы отклонил гражданский иск композитора Максима Иванова к Иосифу Пригожину о запрете исполнять песню "По серпантину" супруге продюсера певице Валерии. Об этом ТАСС сообщил адвокат Пригожина Сергей Жорин.

"Кунцевский районный суд полностью отказал в иске Иванова к Пригожину, в котором истец требовал запретить использовать произведение, входящее в репертуар певицы Валерии", - сказал юрист.

По словам Жорина, это уже не первый иск Иванова к Пригожину. Композитор уже несколько лет подает иски к продюсеру и различным российским телеканалам, транслирующим ставшую предметом спора песню "По серпантину", оценив произведение в $1 млн. "Около пяти лет назад Иванов предложил моему доверителю музыку к произведению "Me and I", но когда был написан текст, то музыку пришлось переработать. Так как Иванов в переработке не участвовал, по закону, это уже совершенно другое произведение", - рассказал Жорин.

Кроме того, адвокат уточнил, что подать иск к Пригожину композитор решил "после того, как увидел на Первом канале трансляцию песни, которую исполняла Валерия, в лондонском Albert Hall. "Ранее в Замоскворецком суде Москвы мы доказали, что у Иванова отсутствуют авторские права на вновь созданное музыкальное произведение, и суд лишил его этого права", - подчеркнул юрист, добавив, что в связи с долгом Иванова за проигранные суды перед юристами Пригожина "ему закрыт выезд за пределы РФ. "Сумма долга может возрасти до 1 млн рублей", - резюмировал адвокат.

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