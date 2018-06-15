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Более 350 тыс. человек приняли участие в праздновании Ураза-байрама в столичном регионе

Общество
15 июня, 15:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июня. /ТАСС

В Подмосковье организовали 39 площадок, вместивших порядка 110 тыс. верующих

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© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Участие в молитве на празднике Ураза-байрам, который отмечается по случаю завершения священного для мусульман месяца Рамадан, приняли порядка 350 тысяч жителей Москвы и Московской области, рассказал в пятницу ТАСС заместитель председателя Совета муфтиев и Духовного управления мусульман России Рушан Аббясов.

"В Москве участие в праздновании Ураза-байрама приняли более 253 тыс. человек. Из них половина, то есть примерно 110-120 тыс., пришли в Московскую соборную мечеть. В этом году торжества прошли в четырех мечетях и трех специальных площадках", - сказал он.

По словам Аббясова, в этом году к празднику присоединились и мусульмане из Подмосковья. "В Московской области было организовано 39 площадок, на которые пришли более 110 тыс. верующих. Таким образом, всего по столичному региону получается более 350 тыс. человек", - подчеркнул муфтий.

Он добавил, что празднование прошло в благожелательной обстановке, случаев нарушения общественного порядка не зафиксировано.

Ураза-байрам - праздник разговения, он венчает месяц поста Рамадан, который является одним из столпов ислама. Праздник 15 июня начался с утреннего намаза в мечети, после чего верующие стали собираться за столом в кругу семьи и угощать друзей и соседей. Торжество продлится три дня.

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