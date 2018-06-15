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Власти Удмуртии совместно с физкультурным союзом планируют улучшить реабилитацию пациентов

Общество
15 июня, 15:53 UTC+3 ИЖЕВСК ИЖЕВСК 15, июня. /ТАСС

В рамках соглашения пройдут мастер-классы, фестивали и другие мероприятия

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ИЖЕВСК, 15 июня. /ТАСС/. Правительство Удмуртии и добровольный физкультурный союз граждан и организаций во главе с Ириной Слуцкой подписали соглашение о взаимодействии, в рамках которого власти республики рассчитывают привлечь специалистов федерального уровня для помощи местным врачам в вопросах реабилитации. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

"Самая главная задача - это с помощью коллег по результатам этого соглашения привлечь специалистов федерального уровня для того, чтобы помочь с методологической работой, для того, чтобы оказать практическую помощь врачам, которые впоследствии будут доносить до своих пациентов возможности реабилитации. В том числе и с помощью такого уникального вида спорта, как скандинавская ходьба", - приводятся в сообщении слова председателя правительства Удмуртии Ярослав Семенова.

Российская фигуристка, председатель президиума добровольного физкультурного союза Ирина Слуцкая отметила, что в рамках соглашения планируется проведение мастер-классов, фестивалей и других мероприятий, "для чтобы наше население занималось спортом, физической активностью, чтобы было меньше осложнений после различных заболеваний".

По данным пресс-службы, в рамках акции "Жить, побеждая диабет" Ирина Слуцкая в Ижевске проведет мастер-классы по скандинавской ходьбе для людей с диабетом, по фигурному катанию для детей, учащихся в спортивных школах на отделении фигурного катания, и для детей с диабетом.

Добровольный физкультурный союз граждан и организаций в сфере популяризации физической культуры и развития массового спорта был создан в 2014 году по инициативе фигуристки Ирины Слуцкой. Основной целью Союза является объединение усилий государства, общественных объединений, инициативных групп граждан в деле пропаганды здорового образа жизни, популяризации физической культуры и массового спорта на территории страны.

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