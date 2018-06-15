СМИ: Папа Римский призвал не оставлять в беде мигрантов

ТАСС, 15 июня. Папа Римский Франциск вновь обратился к теме мигрантов, призвав оказывать им помощь. Об этом понтифик заявил в пятницу в ходе публичной аудиенции, сообщает агентство ANSA.

"Евангелие учит нас не оставлять во власти волн тех, кто покидает свою землю в поисках хлеба и справедливости", - сказал Франциск.

Слова главы Римско-католической церкви были сразу отнесены к ситуации с судном Aquarius неправительственной организации SOS Mediterranee, перевозившему более 600 спасенных в Сицилийском проливе мигрантов. По решению МВД Италии, кораблю было отказано в разрешении на заход в итальянские порты. После нахождения почти двое суток в открытом море между Италией и Мальтой, также отказавшейся принимать мигрантов, испанские власти разрешили заход в порт Валенсии.

Из-за неблагоприятных погодных условий Aquarius, который сопровождается итальянскими кораблями, изменил курс, и ожидается в Валенсии не ранее воскресенья. Как сообщают представители SOS Mediterranee, самочувствие многих мигрантов плохое, хотя угрозы их жизни нет.

Рим подвергся критике за решение не принимать Aquarius. Этот случай даже послужил поводом для возникновения дипломатической напряженности между Италией и Францией, чьи власти ранее назвали действия Рима "циничными и безответственными".