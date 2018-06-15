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В Госдуму внесен законопроект об утверждении кабмином охранных границ Байкала

Общество
15 июня, 16:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июня. /ТАСС

Документ представил глава комитета Госдумы по природным ресурсам Николай Николаев

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© Владимир Байкальский/ТАСС

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по природным ресурсам Николай Николаев внес на рассмотрение палаты законопроект об утверждении границ Байкальской природной территории и экологических зон озера правовым актом кабмина РФ. Документ размещен в пятницу в думской электронной базе данных.

"Предлагается внести уточнение… установив, что границы Байкальской природной территории и экологических зон - центральной экологической зоны, буферной экологической зоны, экологической зоны атмосферного влияния, водоохранной зоны и границы рыбоохранной зоны - утверждаются нормативным правовым актом правительства Российской Федерации", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Инициатива призвана устранить правовую неопределенность в части утверждения границ Байкальской природной территории и экологических зон, указывает автор.

Ранее Николаев выражал обеспокоенность уменьшением границ водоохранной зоны озера. В феврале 2018 года депутат обращался к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой проверить соответствующую инициативу Минприроды на предмет нарушения законодательства. Одновременно депутат направил запрос главе министерства и попросил его "не допустить уменьшения границ водоохранной и рыбоохраной зон озера Байкал", а также "дать оценку возможности влияния решения Минприроды по уменьшению границ водоохранной зоны на выполнение обязательств РФ перед ЮНЕСКО в части охраны озера Байкал и Байкальской природной территории".

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