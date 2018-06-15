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Члены правительства РФ готовы приехать на форум "Территория смыслов"

Общество
15 июня, 16:22 UTC+3 ВЛАДИМИР ВЛАДИМИР 15, июня. /ТАСС

В 2017 году в форуме приняли участие около 7 тыс. человек

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ВЛАДИМИР, 15 июня. /ТАСС/. Многие федеральные министры готовы летом встретиться с участниками всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов на Клязьме", который в четвертый раз пройдет во Владимирской области, сообщил в пятницу глава Росмолодежи Александр Бугаев на совещании, посвященном подготовке к мероприятию.

"Гостями форума станут не менее значительные фигуры, чем в прошлом году. Многие федеральные министры уже заявили о готовности участвовать в образовательной программе", - сказал Бугаев, чьи слова приводит пресс-служба администрации Владимирской области.

Всероссийский молодежный образовательный форум "Территория смыслов на Клязьме" в четвертый раз пройдет во Владимирской области с 27 июня по 12 августа. В этом году в форуме примет участие около 6 тысяч участников шести тематических смен: "Новые возможности развития студенческих объединений", "Образование будущего", "Цифровой мир", "Поколение доброй воли", "Эффективная политика" и "Молодежная команда страны".

В 2017 году в форуме приняли участие около 7 тыс. человек. Гостями мероприятия стали первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин и лидеры всех думских фракций, министр иностранных дел России Сергей Лавров, уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте Борис Титов, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, глава Совета при президенте по правам человека Михаил Федотов.

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Титов, Борис Юрьевич Лавров, Сергей Викторович Володин, Вячеслав Викторович Кириенко, Сергей Владиленович Москалькова, Татьяна Николаевна
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