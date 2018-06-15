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Журналисты Липецкой области отработали навыки спасателей на региональном фестивале

Общество
15 июня, 16:35 UTC+3

Победу в соревновании одержала команда данковской районной газеты "Заветы Ильича"

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ЛИПЕЦК, 15 июня. /ТАСС/. Журналисты Липецкой области отработали навыки спасателей на региональном фестивале "Я умею спасать", организованном областными главком МЧС России и управлением по делам печати, телерадиовещания и связи. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации региона.

"Сотрудники областных СМИ спасали утопающих, тушили пожары, оказывали первую помощь и показывали свои туристические навыки, в том числе, умение разжечь огонь и поставить палатку. Фестиваль объединил почти 70 представителей СМИ. За победу боролись 12 команд",- рассказали агентству.

По информации администрации, по результатам соревнований выиграла команда данковской районной газеты "Заветы Ильича", второе место досталось елецкой газете "Красное знамя" и добровской "Знамя Октября" , бронзовым призёром стала команда телерадиокомпании "Липецкое время".
Глава региона Олег Королев подчеркнул важность проведения подобных мероприятий. "Работы по обучению навыкам оказания первой помощи, а также алгоритмам действий при чрезвычайных ситуациях необходимо продолжать", - отметил он.

В свою очередь начальник управления по делам печати, телерадиовещания и связи Наталья Демьянова отметила, что соответствующая работа с журналистами региона проводится регулярно. В частности, по ее словам, в этом году в Центре медицины катастроф журналистов обучили оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. "Ситуации бывают разные, журналист не должен теряться", - сказала она.

Мероприятие прошло на полигоне близ Аргамача в Елецком районе. 

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