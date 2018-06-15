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Останки погибшего в годы войны на Украине генерала Костенко будут перезахоронены в России

Общество
15 июня, 16:41 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 15, июня. /ТАСС

Одиночное безымянное захоронение генерала было обнаружено у деревни Гусаровка Балаклейского района украинскими поисковиками осенью 2016 года

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 июня. /ТАСС/. Останки погибшего в Харьковском котле в 1942 году заместителя командующего Юго-Западным фронтом Федора Костенко будут перезахоронены на федеральном мемориальном кладбище в Подмосковье. Об этом в пятницу сообщил журналистам военный комиссар Ростовской области Анатолий Трушин.

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"Благодаря совместной работе, прежде всего, украинских и российских поисковиков, десятков специалистов, останки генерал-лейтенанта Костенко из Харьковской области переданы в Россию, идентифицированы и будут переданы земле федерального мемориального кладбища 20 июня", - сказал Трушин.

Он уточнил, что одиночное безымянное захоронение генерала было обнаружено у деревни Гусаровка Балаклейского района украинскими поисковиками осенью 2016 года, в сентябре прошлого года часть останков были переданы российским поисковикам, которые были идентифицированы ростовскими судмедэкспертами.

После обращения внучки Тамары Костенко президент России Владимир Путин принял решение о перезахоронении праха генерала на федеральном мемориальном кладбище, сказал Трушин, добавив, что со времени окончания Великой Отечественной войны это первая в России идентификация военнослужащего высшего командного состава.

Прощание с уроженцем слободы Большая Мартыновка Ростовской области Федором Костенко пройдет в ростовском гарнизонном доме офицеров 18 июня, после чего прах генерала будет переправлен в Москву военно-транспортной авиацией. 20 июня генерала с воинскими почестями перезахоронят в Подмосковье.

Войска Красной армии под командованием Костенко сражались в годы Великой Отечественной войны под Киевом, Москвой, участвовали в Курско-Обоянской, Барвенково-Лозовской и Харьковской операциях. Костенко пропал без вести в мае 1942 года, будучи в окружении на Харьковском направлении.

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