Минтруд предложил расширить функции службы занятости для трудоустройства пожилых

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Минтруд предложил создавать специальные подразделения в службах занятости для содействия в трудоустройстве граждан пожилого возраста. Об этом рассказал ТАСС первый заместитель министра труда и соцзащиты РФ Алексей Вовченко.

В четверг правительство одобрило законопроект об увеличении пенсионного возраста с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Эксперты неоднократно высказывались о проблемах с трудоустройством людей старших возрастов. Директор Центра анализа доходов и уровня жизни НИУ ВШЭ Лилия Овчарова в интервью ТАСС рассказала, что все страны, которые пошли по пути повышения пенсионного возраста, создавали службы занятости и программы переобучения для пожилых работников.

"Конечно, нужно вводить соответствующее подразделение в службах занятости, которое будет заниматься этой категорией граждан", - сказал Вовченко, комментируя предложение эксперта.

Он напомнил, что сегодня региональные службы занятости занимаются трудоустройством инвалидов, молодежи, женщин, находящихся в декретном отпуске и признанных безработными.