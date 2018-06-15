Минприроды поручило властям Оренбуржья просчитать эффект снижения выбросов в Медногорске

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Власти Оренбургской области представили комплексный план снижения выбросов в атмосферный воздух в городе Медногорске до 2024 года, в Минприроды РФ властям региона поручили просчитать экологический эффект от природоохранных мероприятий. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба Минприроды России по итогам селекторного совещания, которое в рамках "региональных часов" провел глава ведомства Дмитрий Кобылкин.

"Заслушав прогнозы представителей региона, в Минприроды России указали на отсутствие просчитанного экологического эффекта при реализации данных мер. Кроме того, для получения федеральной поддержки все предполагаемые мероприятия должны быть финансово обоснованными. Органам власти региона рекомендовали подготовить соответствующие материалы", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы ведомства, в соответствии с представленным комплексным планом, в Медногорске планируются строительство объездной дороги, что позволит вывести автомобильный поток за пределы города и сократит уровень загазованности, а также рекультивация отвалов горных пород в черте населенного пункта.

Глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин отметил, что город Медногорск включен в перечень особого контроля Минприроды России в связи высоким уровнем загрязнения воздуха. "По критериям Росгидромета степень загрязнения оценивается как "повышенная". Основная доля приходится на градообразующее предприятие, минимальная - на автотранспорт", - приводятся его слова в сообщении.

Кобылкин просил органы власти активнее взаимодействовать с общественными экологическими организациями для выявления несанкционированных источников загрязнения окружающей среды и оперативного реагирования на правонарушения. При этом, по данным ведомства, за последние 5 лет в городе наметилась тенденция снижении загрязнения атмосферы по всем основным измеряемым веществам. "В 2017 году за счет весомого вложения финансовых средств в объеме более 1 млрд рублей мощности основного промышленного комбината города были значительно модернизированы. Данные меры позволили сократить объем выбросов в атмосферу в 17 раз (в сравнении с 2011 годом)", - говорится в сообщении.

Ранее ТАСС сообщал, что, в соответствии с указом президента РФ, объем выбросов загрязняющих веществ в воздух в крупных промышленных центрах России должен сократиться к 2024 году не менее чем на 20%. В документе отмечается, что мероприятия по сокращению вредных выбросов затронут Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Читу.