Треть сдававших ЕГЭ по истории получили высокие баллы

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Треть выпускников 2018 года, выбравших для сдачи ЕГЭ по истории, получили высокие баллы. Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора, подводя итоги экзамена.

"Высокие результаты в диапазоне 61-100 тестовых баллов показали более трети участников экзамена. 206 участников набрали на ЕГЭ по истории 100 баллов", - отметили в пресс-службе.

Участники ЕГЭ-2018, сдававшие экзамены по истории, продемонстрировали результаты на уровне прошлого года: средние тестовые баллы отличаются от прошлогодних на сотые доли процентов. "Число участников экзамена, не преодолевших минимальную границу в 32 балла, также осталось примерно на уровне прошлого года и составило 9%", - заключили в пресс-службе.

ЕГЭ по истории в 2018 году сдавали почти 112 тыс. участников - на 1,5 тыс. больше, чем годом ранее. Основной период ЕГЭ-2018 проходит с 28 мая по 2 июля, включая резервные дни.