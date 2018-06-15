Два "Поезда здоровья" отправились в отдаленные районы Нижегородской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 июня. /ТАСС/. Два автомобильных "Поезда здоровья" отправились в отдаленные районы Нижегородской области, жители которых не имеют доступа к качественной медицинской диагностике. Об этом сообщил в пятницу ТАСС врио главы региона Глеб Никитин, под эгидой которого и были сформированы колонны с врачами и необходимым оборудованием.

"На сегодняшний день у нас более 850 фельдшерских пунктов в районах, но оборудование в них оставляет желать лучшего", - сказал Никитин. По его словам, в отдаленных населенных пунктах нет, прежде всего, узконаправленных специалистов, которые могут провести раннюю диагностику и вовремя направить пациентов в специализированные медицинские организации.

Врио губернатора отметил, что в составе "Поездов здоровья" следуют мобильные диагностические лаборатории, высокотехнологичное оборудование, а также машины сопровождения и обслуживания. "В течение 2,5 месяцев - с 15 июня по 31 августа - они побывают в 131 населенном пункте в 49 районах области", - сказал Никитин, заметив, что речь идет, прежде всего, о наиболее удаленных от медучреждений городах и селах с большим количеством жителей.

"Всего едут 29 врачей - узконаправленных специалистов из самых лучших медицинских организаций области, а также медсестры и волонтеры, которые помогут организовать работу с жителями", - пояснил, в свою очередь, министр здравоохранения региона Антон Шаклунов. В формировании "Поездов здоровья" задействованы мультидисциплинарные врачебные бригады и лечебно-диагностические модули более десятка медицинских организаций области.

"Данные автопоезда - это первый шаг на пути реализации нашей стратегии в области медицины и здравоохранения "Здоровое долголетие", которая для Нижегородского региона является приоритетной", - подчеркнул Никитин. Предполагается, что получить высококвалифицированную медицинскую помощь, а также пройти раннюю диагностику тяжелых заболеваний, в том числе онкологических, смогут не менее 50 тыс. человек. "Для нас очень важно, что люди смогут получить консультации и пройти обследования у таких специалистов, как, например, онколог, стоматолог, невролог, офтальмолог, педиатр, кардиолог, эндокринолог, чтобы не на словах, а на конкретном деле мы обеспечивали снижение смертности, улучшение качества медицинской помощи в районах области", - подчеркнул Никитин.

Врио главы региона также поблагодарил врачей за то, что они откликнулись на его инициативу и в канун своего профессионального праздника отправились в районы области. Это, по его словам, "свидетельствует не только о высоком профессионализме медицинских работников, но и о настоящем служении своему призванию".