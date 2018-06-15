Карелия планирует привлечь иностранные инвестиции к проекту по переработке мусора

ПЕТРОЗАВОДСК, 15 июня. /ТАСС/. Карельский оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО "Автоспецтранс" планирует привлечь €5 млн за счет Северной экологической финансовой корпорации (НЕФКО) в проект по сортировке и переработке мусора в республике. Об этом в пятницу сообщил директор "Автоспецтранса" Иван Новиков на заседании комитета в парламенте Карелии.

"Мы сегодня разрабатываем проект строительства в Кондопожском районе первого объекта по обработке отходов - это мусоросортировка со строительством современного полигона по размещению неутильных фракций, которые остаются после сортировки. <…> Мы провели ряд очень важных переговоров с НЕФКО - это Северная экологическая финансовая корпорация. Она готова профинансировать проект в объеме 5 млн евро, 3 млн - льготный кредит, 2 млн евро - безвозвратный грант, привязанный к этому кредиту", - сказал Новиков.

По его словам, определен и сформирован земельный участок, в настоящее время ведутся консультации и предпроектные проработки. "Объект, который мы позиционируем как экотехнопарк, планируем нагрузить не только обработкой, но и переработкой мусора", - отметил он.

В Кондопожском районе планируется перерабатывать пластик в товарное сырье. К январю 2019 года планируется объявить конкурс на разработку проектно-сметной документации, добавил Новиков. Других подробностей он не уточнил.

По данным пресс-службы карельского правительства, 8 июня 2018 года в Финляндии состоялась встреча главы республики Артура Парфенчикова с управляющим директором Северной экологической финансовой корпорации (НЕФКО) Магнусом Рюстедтом. На ней стороны подписали протокол о намерениях по сотрудничеству в секторе возобновляемой энергетики, обращения с твердыми коммунальными отходами и снижению выбросов черного углерода при производстве энергии. Один из проектов предусматривает модернизацию системы обращения с твердыми коммунальными отходами.

О НЕФКО

НЕФКО это международная финансовая организация, созданная в 1990 году странами Северной Европы. Все финансируемые ей проекты обладают природоохранным эффектом, противодействуют изменению климата, обеспечивая при этом экономическую рентабельность.

Ранее, по данным карельских властей, при финансовой поддержке НЕФКО в республике были реализованы десятки проектов в сфере энергоснабжения, энергосбережения и энергоэффективности.