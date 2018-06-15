СМИ: парламент Португалии одобрил использование каннабиса в медицинских целях

ТАСС, 15 июня. Подавляющее большинство португальских парламентариев поддержало законопроект, направленный на легализацию использования каннабиса в лечебных целях. Об этом сообщила в пятницу газета El Mundo.

По данным газеты, единственной партией, проголосовавшей против данной инициативы, стала консервативная политическая сила Социал-демократический центр.

Согласно одобренному проекту закона, к использованию марихуаны можно будет прибегать в том случае, если пациент не реагирует на другие лекарственные препараты. Кроме того, для приобретения продукта потребуется специальная справка от врачей.

Ожидается, что под законопроектом должен поставить свою подпись президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза.