Минтруд попросит регионы создать спецподразделения для трудоустройства пожилых граждан

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Минтруд РФ обратится к регионам с рекомендацией создать в центрах занятости населения спецподразделения для трудоустройства пожилых людей в связи с предстоящей пенсионной реформой и повышением пенсионного возраста. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

"Эта проблема действительно носит самостоятельный характер, поэтому Минтруд России обратится с рекомендацией к регионам создавать специальные подразделения для содействия в трудоустройстве граждан старшего возраста в центрах занятости населения", - говорится в сообщении пресс-службы.

В Минтруде напомнили, что в настоящее время пенсионеры по закону РФ имеют право на содействие в подборе подходящей работы, бесплатную консультацию, бесплатное получение информации о ситуации на рынке труда и услуг по профессиональной ориентации. Кроме того, граждане старшего возраста имеют право на переобучение.

Ранее первый заместитель министра труда и соцзащиты РФ Алексей Вовченко сообщил ТАСС, что считает целесообразным создание отдельных подразделений в службах занятости, которые будут заниматься гражданами старшего возраста.