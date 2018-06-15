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Власти Ставрополья подготовят проект нового онкоцентра в регионе

Общество
15 июня, 18:56 UTC+3 СТАВРОПОЛЬ СТАВРОПОЛЬ 15, июня. /ТАСС

Предварительная стоимость здания составляет 4 млрд рублей

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СТАВРОПОЛЬ, 15 июня. /ТАСС/. Создание отделения онкогематологии и трансплантации костного мозга предусмотрят при проектировании нового корпуса краевого онкологического диспансера на Ставрополье. Об этом сообщил журналистам в пятницу министр здравоохранения края Виктор Мажаров.

"На сегодняшний день пересадки [костного мозга] у нас не делают, своих возможностей нет, пациенты отправляются в Москву. Это небольшое число пациентов, их немного, но обычно это очень тяжелые пациенты. На сегодняшний день этот вид помощи им оказывают в федеральных клиниках по нашей квоте. Создание нового корпуса позволит оказывать эту помощь здесь [в крае]", - сказал он.

Процедура пересадки костного мозга необходима применяется в гематологии и онкологии. Как сообщалось, на Ставрополье завершилось создание сети первичной онкологической помощи. В результате увеличилось число онкозаболеваний, выявленных на ранних стадиях. Для улучшения возможностей лечения таких заболеваний в крае планируется подготовить проект нового корпуса онкоцентра, ориентировочная стоимость предварительно оценивается в 4 млрд рублей.

По данным министерства архитектуры и строительства края, площадь нового здания может составить порядка 35 тыс. кв. м. Оно позволит практически удвоить число пациентов, которых ежедневно будет обслуживать диспансер (сейчас он принимает порядка 700 человек в смену). Предполагается, что новый корпус включит в себя дневной стационар, амбулаторные подразделения, диагностические отделения, центр позитронно-эмиссионной томографии, круглосуточный стационар.

В 2018 году власти планируют провести конкурсную процедуру для определения подрядчика на проектирование корпуса и направить готовый проект на госэкспертизу. Параллельно определяются источники финансирования строительства, в том числе, возможность софинансирования из федерального бюджета.

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