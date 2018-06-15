Скорая помощь в Москве стала приезжать в среднем за 12 минут

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Скорая помощь по Москве доезжает до пациента в среднем за 12 минут. Об этом во вступительном слове на открытии II Московского фестиваля "Медицина как искусство" сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

"Вы полностью перестроили систему скорой помощи, сейчас средний доезд - менее 12 минут", сказала она.

Министр также отметила, что именно Москва первой перешла на работу с системой ГЛОНАСС, а также провела цифровизацию здравоохранения, перейдя на электронный документооборот и электронную запись к врачу. "Чем полностью переформатировали работу врача, освободили его от писанины, сэкономили ему время", - добавила министр.

Министр также поздравила присутствующих в зале Московского академического музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко врачей с наступающим Днем медицинского работника, который отмечается в этом году 17 июня.