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Власти Брянской области выделят 1 млрд рублей на покупку жилья для медработников

Общество
15 июня, 18:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июня. /ТАСС

О количестве квартир, которые будут закуплены в течение действия программы, пока не сообщается

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ТАСС, 15 июня. Правительство Брянской области разработало новую региональную программу обеспечения жильем медицинских работников, на эти цели с 2018 по 2020 год выделят 1 млрд рублей. Об это сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Разработан новый региональный проект по обеспечению жильем медицинских работников. Финансирование программы рассчитано на три года в размере 1 млрд рублей. В этом году на покупку квартир выделено 500 млн рублей", - уточнили в пресс-службе. О количестве квартир, которые будут закуплены в течение действия программы, пока не сообщается.

В пресс-службе отметили, что в 2017 году работникам учреждений здравоохранения Брянска выделена 21 квартира. "Нужно привлекать медицинских работников в область, и если мы дадим молодым специалистам жилье, то они, как правило, и останутся работать в той местности, куда приедут и получат квартиру", - приводит пресс-служба слова губернатора Александра Богомаза.

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