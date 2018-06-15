Власти Брянской области выделят 1 млрд рублей на покупку жилья для медработников

ТАСС, 15 июня. Правительство Брянской области разработало новую региональную программу обеспечения жильем медицинских работников, на эти цели с 2018 по 2020 год выделят 1 млрд рублей. Об это сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Разработан новый региональный проект по обеспечению жильем медицинских работников. Финансирование программы рассчитано на три года в размере 1 млрд рублей. В этом году на покупку квартир выделено 500 млн рублей", - уточнили в пресс-службе. О количестве квартир, которые будут закуплены в течение действия программы, пока не сообщается.

В пресс-службе отметили, что в 2017 году работникам учреждений здравоохранения Брянска выделена 21 квартира. "Нужно привлекать медицинских работников в область, и если мы дадим молодым специалистам жилье, то они, как правило, и останутся работать в той местности, куда приедут и получат квартиру", - приводит пресс-служба слова губернатора Александра Богомаза.